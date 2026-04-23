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Vendedora de chance fue herida en atentado cuando estaba en su puesto de trabajo en Barranquilla

El sicario se bajó de una moto y le disparó mientras atendía a un cliente en el puesto ubicado en el barrio Las Malvinas.

Atentado Supergiros Barranquilla.jpg
Atentado en Supergiros en Barranquilla.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Una empleada de la empresa SuperGiros fue herida en una mano en medio de un ataque a bala mientras se encontraba sentada en su puesto de trabajo.

El hecho ocurrió hacia las 9 de la noche en la calle 99 con carrera 9A, en el barrio Las Malvinas, suroccidente de Barranquilla.

La víctima, identificada como Esther Daniela Peña Rivaldo, de 29 años, estaba sentada detrás del módulo atendiendo a un cliente cuando aparecieron dos hombres en una motocicleta. El parrillero, quien vestía una pantaloneta y llevaba una gorra, descendió del vehículo y caminó hacia la trabajadora mientras sacaba, a toda prisa, un arma de fuego de la pretina de su pantalón, con la que disparó varias veces contra ella.

La mujer herida fue trasladada a la Clínica San Ignacio, donde continúa siendo atendida.

De inmediato, la Policía desplegó un operativo para dar con los responsables; sin embargo, estos lograron huir en la motocicleta.

La investigación fue asumida por el Gaula de la Policía, junto con personal de inteligencia de la Sijín y la Sipol.

Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho; sin embargo, el ataque genera nuevamente preocupación, ya que trabajadoras de la empresa de apuestas y envíos en toda la región Caribe han sido blanco de atentados por parte de grupos extorsionistas.

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Solo a finales de noviembre de 2024, más de 3.000 puntos de SuperGiros en la Costa Caribe cerraron sus puertas debido a amenazas, extorsiones y ataques armados.

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