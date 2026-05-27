Capturan a reconocida influencer por delicada red de trata de personas y narcotráfico

En un operativo entre Interpol, Policía de Perú y autoridades de Bélgica se logró la captura de la reconocida influencer Nadeska Widausky, quien se dedicaba y hacia parte de una delicada red de trata de personas, extorsión y narcotráfico, mientras en redes sociales presumía de una vida llena de excentricidades.

No era un simple miembro de esta red, sino que era una de las piezas clave de todo en el entramado, de acuerdo con una investigación del medio local El Comercio. Ella era la encargada de reclutar mujeres en Perú y luego las llevaba a Bélgica en donde terminaban siendo explotadas sexualmente, en su mayoría víctimas de la región de la Amazonia.

Foto: AFP

El historial criminal de Nadeska Widausky

Mientras en redes sociales gozaba de una vida de lejos, según el general PNP Víctor Revoredo, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la mujer construyó parte de su riqueza desde dineros ilícitos en donde ha estado relacionada con personas al narcotráfico, lavado de activos y delitos concurrentes.

“Con (personas de) esos perfiles esta dama se rodeaba. En cada concurrencia a esta dama, sus compañeros de esa noche, al salir, resultaban asesinados. Asi está (señalado) en la cronología de la investigación”, dijo Revoredo.



Además, su participación en esta red, según datos de Interpol, vendría desde 2022-2023 por varios documentos en donde su nombre apareció relacionado con Junior Polo García, uno de los cabecillas de la organización y que era ella la que llevaba a Bruselas a las mujeres a una “zona roja” en donde las obligaban a ejercer y sostener relaciones sexuales para “mantenerlas con vida” y evitar problemas en sus familias.

Capturan a Nadeska Widausky, reconocida influencer // Foto: Policía Perú

La influencer se declaró inocente

En una reciente audiencia, esta mujer sostuvo que todo esto es falso y su dinero se ha construido gracias a las redes sociales. “Le pido por favor que me dé la oportunidad de poder hacer el seguimiento desde aquí, desde Perú porque tengo derechos. Yo allá en Bélgica no tengo familia, no tengo a nadie”, dijo.

Aseguró que “no tiene miedo” porque, según ella, no tiene relación con ninguna persona y menos de hacerle daño a “otras mujeres”, menos queriendo hacer riqueza con eso.