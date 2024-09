Casa por cárcel a condenados por chuzadas a exempleadas de Laura Sarabia

A 10 años de casa por cárcel fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, hoy directora del DPS.

Los patrulleros aceptaron los cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Según la patrullera Canizalez, solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó.

Durante la audiencia del caso, Marelbys Meza le contó a la jueza cómo cambio su vida luego de que estallara este escándalo que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia.

“A partir de ese momento mi vida cambió, la salud de mi familia, yo siempre he dicho que no he robado nada”, aseguró Meza.

Además, tras varias preguntas por parte de la fiscal del caso, Marelbys Mesa también indicó que la persona que le realizó la prueba del polígrafo le dio un mensaje que supuestamente le había enviado Laura Sarabia.

“Pero antes de comenzar el polígrafo, el señor del polígrafo me dice: Le manda a decir la jefa, o sea, la doctora Laura, que si se gastó algo de plata devuelta el resto”, señaló Marelbys a la juez.