Caso UNGRD: Sneyder Pinilla le pide a juez que garantice su seguridad

En entrevista para el medio de comunicación Nación Paisa, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla y considerado como uno de los principales testigos tras prender el ventilador y salpicar a altos funcionarios del Gobierno nacional, le pidió al juez que no lo “sentenciara a muerte” refiriéndose a su posible reclusión en un centro carcelario, además de pedirle que vele por su seguridad dentro de este proceso.

“Le quiero pedir al juez que no me sentencie a muerte, que por favor vele por mi seguridad, que no me recluyan en una cárcel en la cual, siendo testigo y lo que popularmente se hizo siendo un sapo, voy a tener muchas dificultades después", expresó Pinilla.

Además, Pinilla aseguró que está dispuesto a seguir colaborando y por esa razón le pidió al juez que vele también por su seguridad y a la Fiscalía General de la Nación que cumpla con los compromisos que se hicieron.

Yo no le estoy diciendo mentiras al país, con pruebas se ha venido demostrando que lo que yo he dicho es cierto y es la verdad Dijo el exsubdirector de la UNGRD.

Quien también se pronunció para pedir garantías para su defendido, fue precisamente el abogado Luis Gustavo Moreno, quien asegura que Sneyder Pinilla ha entregado pruebas importantes en medio de este entramado de corrupción.

Por último, Pinilla aprovechó nuevamente las cámaras para pedirle perdón al país por los actos de corrupción desde la UNGRD, mientras que en el Complejo Judicial de Paloquemao se adelanta la audiencia de imputación de cargos en contra de él, Olmedo López y el empresario Luis Eduardo López Rosero conocido como ‘El Pastuso’, quien ganó el millonario contrato de los carrotanques para suministrar agua al departamento de La Guajira, que hoy tiene presuntamente implicados a congresistas y altos funcionarios del Gobierno.

En vivo: audiencia contra Olmedo López y Sneyder Pinilla