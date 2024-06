UNGRD: choque entre los abogados que representan a Sneyder Pinilla y a Andrés Calle

La polémica inició luego de que el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y uno de los principales testigos del escándalo de corrupción en la entidad, hiciera una denuncia pública por medio de su cuenta de X.

Por medio de la red social, el abogado Moreno cuestionó a la defensa de Andrés Calle afirmando que el abogado Jorge Fernando Perdomo no debería estar al frente del proceso alegando que este último ha manifestado su interés de ser procurador general de la Nación una vez culmine el periodo de Margarita Cabello que irá hasta enero de 2024.

“Al tiempo sería un firme candidato a la Procuraduría General de la Nación puesto por el ejecutivo, mismo que ha atacado a esta defensa en el ejercicio profesional. El señor Perdomo quien al parecer defiende al congresista en cuerpo ajeno por medio del abogado Torres debería declararse impedido porque siendo candidato a procurador asiste a las audiencias en la Corte Suprema y no tendría imparcialidad en las investigaciones que adelanta la Procuraduría por el caso”, dice el trino de Moreno.

Blu Radio consultó al abogado Billy Torres, defensor del presidente a la Cámara, Andrés Calle y la persona que ha asistido a las citaciones que ha hecho el alto tribunal; aseguró que dichas afirmaciones no son más que especulaciones y que su firma de abogados “jamás” ha tenido algún vínculo con el abogado Perdomo.

Publicidad

“Para información del defensor del señor Sneyder Pinilla, mi ética profesional de abogado litigante no me permite controvertir casos penales o extrapenales ante la opinión pública, pues los asuntos procesales son debatibles ante los jueces y no ante los medios o redes sociales”, dijo Billy Torres, abogado de Andrés Calle.

y agregó el abogado Billy Torres "Las defensas penales que ejerzo no son compartidas con ningún otro profesional ni llevo causas con abogados distintos a los de mi oficina. Le aconsejo al reinsertado profesional que se concentre en la defensa de su cliente que yo estoy preparado para la defensa del mío".