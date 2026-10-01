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Blu Radio  / Judicial  / Cayó alias ‘Ash’, capo australiano-iraní requerido por narcotráfico: estaba en el hospital

Cayó alias ‘Ash’, capo australiano-iraní requerido por narcotráfico: estaba en el hospital

El ciudadano australiano-iraní, requerido por narcotráfico y lavado de activos, estaba internado en Copacabana tras resultar herido por impactos de arma de fuego.

Alias 'Ash'
Cayó Arash Ebrahimi Far, alias ‘Ash’, ciudadano australiano-iraní.
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La Policía Nacional retuvo en Antioquia a Arash Ebrahimi Far, alias ‘Ash’, un ciudadano australiano-iraní considerado objetivo de alto valor por las autoridades de Australia y quien era requerido mediante Notificación Roja de Interpol por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

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El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Dijín, en coordinación con la Policía Federal Australiana, en las instalaciones de un hospital de Copacabana, Antioquia. Alias ‘Ash’ se encontraba recibiendo atención médica luego de resultar herido por impactos de arma de fuego días atrás.

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Según las autoridades, los investigadores lograron interceptarlo cuando pretendía abandonar el centro asistencial para evadir el cerco policial.

Cayó alias 'Ash'
Cayó alias 'Ash'.
Foto: Policía

La investigación internacional señala que Ebrahimi Far sería uno de los principales integrantes de una organización criminal con capacidad para traficar grandes cantidades de droga, movilizar millonarias sumas de dinero y manejar armas de fuego. La estructura, además, habría utilizado plataformas de comunicación cifrada para coordinar sus actividades.

Las autoridades establecieron que alias ‘Ash’ permanecía oculto en Colombia desde diciembre de 2018 y que, desde el país, presuntamente continuaba coordinando operaciones de su organización criminal hacia el exterior.

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El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites administrativos y judiciales para su eventual entrega a las autoridades australianas.

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