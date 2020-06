Con botón de pánico se podrá denunciar a negocios abiertos sin medidas de bioseguridad en Bucaramanga

Por: Redacción Digital BLU Radio

El botón de pánico es una opción incluida en la aplicación de la Policía Metropolitana de Bucaramanga denominada Red de Participación Cívica, creada para hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de establecimientos comerciales y de las personas.

Una vez sea activado el botón de pánico, la policía identifica el sitio y acude al lugar para hacer la verificación de la denuncia.

“Los ciudadanos que ya bajaron la aplicación pueden denunciar en tiempo real para poder atender aquellos casos en que los establecimientos, por un lado, no cumplen con las medidas de bioseguridad, no hay limpieza, no conocen los protocolos y no han hecho la señalización correspondiente”, explicó el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las personas también podrán activar el botón de pánico para alertar sobre sitios de alta concentración de habitantes.

“En los planes operativos que realiza la policía hemos encontrado puntos de concentración que preocupan, especialmente en el sector bancario y en el sector comercio en el centro de la ciudad, por lo que hacemos un llamado al distanciamiento, el uso del tapabocas y autocuidado para evitar la propagación del coronavirus”, señaló el general García.

