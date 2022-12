Con tutela, defensa de Andrés Camargo busca tumbar condena de la Corte

El abogado de Andrés Camargo, Germán Calderón, detalló en entrevista con Mañanas BLU los argumentos que tiene para intentar, por vencimiento de términos, tumbar la condena de la Corte Suprema de Justicia.



“El primer argumento es que cuando la Sala Penal inadmitió la casación y luego la Corte Constitucional, a través de la tutela que interpuso Andrés Camargo, dijo que la Sala Penal cometió errores judiciales y tienen que admitir la casación, en ese lapso de tiempo transcurrieron más o menos unos 7 meses que la Corte habilitó términos a partir de la fecha de notificación cuando no debió haberlo hecho porque nunca se habían suspendido los términos de prescripción”, informó.



Añadió que el segundo argumento es que “el conteo se hizo desde el 2 de abril de 2007, cuando debió haberlo hecho desde el 6 de diciembre de 2006, es decir, cuatro meses antes”.



Por tal motivo, hizo énfasis en que la Corte debe revisar esos dos argumentos “y determinar si tenemos o no la razón”.



Finalmente, explicó que, si no se acogen los argumentos, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación al debido proceso.