Concepto de Secretaría es doloroso para la memoria de mi hermana: Adriana Cely

Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira Cely, rechazó el concepto emitido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y en el cual se culpaba a la mujer por la tortura y homicidio del que fue víctima en 2012.

Adriana indicó que si bien el concepto fue conocido en abril de 2016, no se había hecho público hasta que consideraron el momento oportuno.

“Lo supe antes de finalizar abril, no lo habíamos hecho público esperando el momento indicado, fue indignante doloroso, fue volver a ese 2012 donde no encontrábamos el apoyo de las entidades para poner una denuncia”, dijo la hermana de la víctima. (Lea también: Feminicidio castiga a quienes creen que la mujer es un mueble: Angélica Lozano )



Así mismo, Adriana señaló que es imposible entender la forma cómo actuó la funcionaria que emitió el concepto en nombre del gobierno de la capital.

“Me preocupa mucho entender cómo una funcionaria y una profesional, con qué ética da este tipo de respuestas, es doloroso tanto para la memoria de mi hermana como para nuestra familia, esa no puede ser la respuesta del Gobierno a tantas mujeres que han sido víctimas”, agregó la familiar.



Adriana Cely asegura que no se pretende solo una indemnización administrativa sino un punto de partida para evitar que este tipo de casos donde las mujeres son víctimas no vuelvan a suceder en la ciudad y le pidió al alcalde Enrique Peñalosa medidas inmediatas para garantizar su seguridad.

“Más allá de las disculpas lo que queremos es que tomen afirmaciones positivas, que en esa seguridad de la que habla Peñalosa estemos incluidas y no con un presupuesto bajo (…) Es la primera respuesta que recibimos, uno piensa que se enfrenta a cosas fuertes pero no de esta manera, no quería que revictimizaran a mi hermana, creo que ahí es donde empieza nuestra labor de pedirle al alcalde que revise, que se evalúe qué es lo que en verdad van a hacer para responder no solo ante este caso sino ante el de otras mujeres”, concluyó Adriana.