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Blu Radio  / Judicial  / Condenan a 16 años de prisión a exgerente de Yapurutú por corrupción en contratación de UNGRD

Condenan a 16 años de prisión a exgerente de Yapurutú por corrupción en contratación de UNGRD

Las pruebas recopiladas dentro del proceso evidenciaron además la existencia de un sobrecosto por 11.114 millones de pesos en el contrato con la UNGRD.

Condenan a 16 años de prisión a exgerente de Yapurutú por corrupción en contratación de UNGRD
Condenan a 16 años de prisión a exgerente de Yapurutú por corrupción en contratación de UNGRD
Foto: Fiscalía
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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