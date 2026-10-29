En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
El Tarra
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Condenan a 45 años de prisión a hombre que asesinó por celos a su amigo y líder social Duván Lizcano

Condenan a 45 años de prisión a hombre que asesinó por celos a su amigo y líder social Duván Lizcano

La captura se produjo en septiembre de 2025, cuando la Policía conoció que alias ‘Pelos’ regresaría a Bogotá para jugar un partido de fútbol con otros integrantes de la barra a la que también pertenecía Duván. Esa circunstancia permitió a las autoridades ubicarlo y hacer efectiva la captura.

Alias 'Pelos' asesinó a su amigo Duván Lizcano
Alias 'Pelos' asesinó a su amigo Duván Lizcano.
Foto: Secretaría de Seguridad
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

A 45 años de prisión fue condenado Juan Daniel Zarta Rubiano por el homicidio agravado de Duván Armando Lizcano Sánchez, un líder social de 25 años, educador popular e instructor de fútbol en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que el hoy condenado atacó con un arma cortopunzante a quien consideraba su amigo, al parecer, por una situación de celos relacionada con su pareja sentimental.

Últimas noticias

A la cárcel hombre responsable de asesinar a los padres de su expareja por venganza en Bogotá
Judicial

A la cárcel hombre responsable de asesinar a los padres de su expareja por venganza en Bogotá

Cámaras registraron el momento en que le quitaron la vida a menor en Soacha por $6.000
Judicial

Familia de Juan José Correa exige condena tras libertad de acusados por vencimiento de términos

Publicidad

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2025, cuando Duván salió con un grupo de amigos a celebrar el cumpleaños de Independiente Santa Fe. Entre los asistentes estaba Zarta Rubiano, conocido como alias ‘Pelos’, quien había sido amigo de la víctima durante aproximadamente siete años y también era aficionado al fútbol.

De acuerdo con la investigación, el ataque se produjo después de que Zarta Rubiano viera a Duván acompañando a su esposa a comprar unos cigarrillos, situación que habría desencadenado una reacción de celos. En medio del altercado, el hombre atacó con un arma blanca al joven, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció dos días después.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio oral permitieron que un juez de conocimiento emitiera sentido de fallo condenatorio contra Zarta Rubiano por el delito de homicidio agravado. La investigación fue adelantada por un fiscal de la Seccional Bogotá, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras el ataque, el responsable huyó hacia el occidente de la ciudad y permaneció oculto durante seis meses en Villavicencio, según la reconstrucción de los investigadores. Durante ese tiempo, las autoridades adelantaron labores de policía judicial, revisaron cámaras de seguridad y realizaron entrevistas para establecer quién habría cometido el crimen.

Publicidad

La captura se produjo en septiembre de 2025, cuando la Policía conoció que alias ‘Pelos’ regresaría a Bogotá para jugar un partido de fútbol con otros integrantes de la barra a la que también pertenecía Duván. Esa circunstancia permitió a las autoridades ubicarlo y hacer efectiva la captura.

Con la condena de 45 años de prisión, la justicia sancionó a Zarta Rubiano por el homicidio agravado del líder social.

Relacionados

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad