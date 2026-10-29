Familia de Juan José Correa exige condena tras libertad de acusados por vencimiento de términos

Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, procesados por el homicidio de Juan José Correa Guerrero, quedaron en libertad por vencimiento de términos. La decisión generó preocupación entre los familiares de la víctima, quienes insisten en que el proceso judicial debe avanzar hasta establecer la responsabilidad de los señalados y lograr una eventual condena.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2025, en Soacha, Cundinamarca. El adolescente murió después de una discusión relacionada con el pago de 6.000 pesos por una mazamorra que les había vendido a los dos hombres. En medio del altercado, recibió una herida con arma blanca en el tórax que le causó la muerte.

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Durante la diligencia en la que se estudió la solicitud de libertad, el abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las víctimas, se opuso a la petición. Entre sus argumentos, solicitó que se descontaran 25 días del conteo de términos, al considerar que una audiencia programada para el 20 de marzo de 2026 no se llevó a cabo por circunstancias relacionadas, entre otras razones, como el cambio de defensor de uno de los procesados y el tiempo requerido por el nuevo abogado para estudiar el expediente.

Juan José Correa Guerrero Imagen suministrada

La juez rechazó ese planteamiento. Explicó que el cambio de defensor no constituye automáticamente una maniobra dilatoria, pues el abogado que asume la representación necesita un plazo razonable para conocer el proceso y preparar la defensa.



La funcionaria judicial también tuvo en cuenta que el Tribunal Superior de Cundinamarca tenía pendientes apelaciones relacionadas con decisiones probatorias, por lo que concluyó que las demoras no podían atribuirse exclusivamente a los procesados.

Tras la decisión, Castellanos señaló que la libertad por vencimiento de términos no significa que los acusados hayan sido declarados inocentes ni que el proceso penal haya terminado. En declaraciones sobre el caso, afirmó “nosotros no nos podemos alarmar por esta libertad por vencimiento de términos, porque sencillamente la juez de control de garantías emitió una decisión como corresponde en derecho. El procedimiento penal no es que se haya finalizado, no es que hayan declarado inocentes a estas dos personas. El proceso continúa”.

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El abogado cuestionó el tiempo que ha tardado el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal, en resolver los recursos “Aquí el error y el reproche tiene que ser dirigido al Tribunal Superior Sala Penal de Cundinamarca porque es inaudito que en un término de un año no hayan resuelto un recurso de apelación que su sustentación tardó 10 minutos”, manifestó.

Castellanos también expresó su preocupación por la posibilidad de que los procesados intenten evadir a las autoridades. Según indicó, considera que podrían tratar de huir porque, a su juicio, no cuentan con arraigo ni siquiera con un número de celular. No obstante, aseguró que las víctimas continuarán pendientes del proceso judicial.

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“Seguramente estos ciudadanos tratarán de evadir y huir de la justicia porque no tienen un arraigo, porque no tienen ni siquiera un número de celular”, sostuvo el abogado, quien manifestó su confianza en que, una vez se resuelva la apelación, el proceso pueda avanzar hacia una sentencia condenatoria.

El representante de las víctimas afirmó que espera una pena superior a los 30 años de prisión, aunque esa eventual condena dependerá de las decisiones que adopte la justicia. “Seguramente nosotros estamos confiados que apenas se resuelva el recurso de apelación muy seguramente se va a emitir una sentencia condenatoria en contra de estos ciudadanos una pena que va a superar 30 años de prisión”, señaló.

Finalmente, Castellanos aseguró que la familia de Juan José Correa continuará insistiendo en que los responsables respondan ante la justicia. También mencionó la posibilidad de acudir a mecanismos de cooperación internacional si los procesados intentan abandonar el país para evadir el proceso.

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"Tanto la familia Juan José como este abogado lucharán hasta el último día para que estos ciudadanos vuelvan a la cárcel y purguen la totalidad de la pena, que así traten de huir, seguramente los vamos a buscar en cada rincón del mundo porque existe la figura de la extradición en Colombia”