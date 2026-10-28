Imputan a exjuez José Antonio Sastoque por presunto prevaricato en caso de 'Los Pachencas'

La Fiscalía General de la Nación imputó al exjuez José Antonio Sastoque Fernández de Castro por el delito de prevaricato por acción y por omisión, por las decisiones que adoptó en 2023 durante una audiencia en la que se estudió la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento de Fredy Castillo Carrillo, procesado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en calidad de presunto integrante del grupo delincuencial organizado 'Los Pachencas'.

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, en Barranquilla, señaló que los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2023, cuando Sastoque se desempeñaba como juez penal municipal ambulante con función de control de garantías del Distrito Judicial de Barranquilla.

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De acuerdo con la Fiscalía, durante la diligencia, la defensa de Castillo Carrillo solicitó revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sin embargo, el ente acusador y el Ministerio Público impugnaron la competencia del despacho para conocer esa petición, al considerar que el asunto debía ser resuelto por las autoridades judiciales de Santa Marta, ciudad en la que se había formulado la imputación y donde debía presentarse el escrito de acusación.

La Fiscalía sostuvo que el entonces juez omitió tramitar legalmente esa impugnación y remitir la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que definiera el conflicto de competencia. En cambio, habría resuelto por cuenta propia la controversia y posteriormente revocado la medida de aseguramiento, con lo que ordenó la libertad de Castillo Carrillo.



En la audiencia de imputación, el fiscal explicó las tres irregularidades que atribuyó al exfuncionario judicial: “Tuvo conocimiento de una diligencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento. En esa diligencia se presentaron 3 irregularidades, la 1º, que se abstuvo o se negó a tramitar una trámite de competencia, porque la Fiscalía y el Ministerio Público le habían impugnado la competencia. Según la irregularidad, se atribuyó a él la facultad de resolver esa impugnación de competencia, ignorando que la competencia correspondía a la Corte Suprema de Justicia, pues se había planteado con un juzgado de otro distrito”.

El representante de la Fiscalía agregó que el entonces juez habría revocado la medida pese a que, según la acusación, no tenía competencia para hacerlo y no estaban acreditados los presupuestos legales para adoptar esa decisión. También indicó que a Sastoque se le había advertido que la actuación involucraba a un presunto integrante de 'Los Pachencas' y que los hechos investigados correspondían a la jurisdicción de Santa Marta.

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Otro de los cuestionamientos de la Fiscalía se relaciona con la ausencia de nuevos elementos probatorios que demostraran que Castillo Carrillo no pertenecía a esa estructura criminal. Según el ente acusador, el exjuez revocó la medida de aseguramiento sin contar con pruebas nuevas que sustentaran esa determinación.

La decisión adoptada por Sastoque fue revisada posteriormente por su superior funcional, por lo cual un juzgado de Conocimiento declaró la nulidad de lo actuado desde el rechazo de la impugnación de competencia, dejó sin efectos la revocatoria de la medida de aseguramiento y ordenó remitir la actuación a la Sala de Casación Penal. Finalmente, se definió que la solicitud debía ser conocida por los jueces de control de garantías de Santa Marta.

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La imputación se fundamenta en que presuntamente omitió cumplir un acto propio de sus funciones y profirió decisiones que, de acuerdo con el ente acusador, desconocieron las normas de competencia judicial.

El procesado no aceptó cargos y aseguró que los hechos son falsos.