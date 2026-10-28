Defensoría pide a la Corte priorizar investigación contra Petro por escándalo de “sexocontratos”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para solicitar que se prioricen las investigaciones relacionadas con las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales.

En la comunicación, fechada el 27 de octubre, Marín pidió que se avance con celeridad en el esclarecimiento de los hechos denunciados por una ciudadana, que señalan al exmandatario por presuntas conductas que podrían constituir delitos.

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“Ante la gravedad de los hechos denunciados, la investigación no da margen de espera, por lo que le pido respetuosamente que disponga la priorización inmediata de la investigación penal”, señaló la defensora en la carta.

Defensora del Pueblo iris Marín. Blu Radio

La funcionaria también insistió en que las actuaciones deben adelantarse con autonomía e independencia, respetando el debido proceso y garantizando el esclarecimiento oportuno de la verdad.



Además de solicitar que se priorice la investigación, Marín pidió a las autoridades disponer las medidas necesarias para garantizar la protección integral de la denunciante y de los testigos que puedan intervenir en el proceso.

La petición se conoce después de que Deicy Jiménez hiciera públicos señalamientos sobre presuntos vínculos entre la asignación de contratos estatales y encuentros sexuales y fuera citada por la Corte Suprema para que presente las pruebas sobre estos hechos.