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A la cárcel hombre responsable de asesinar a los padres de su expareja por venganza en Bogotá

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el ataque estaría relacionado con una posible retaliación contra su expareja sentimental, hija de las víctimas. Según el ente acusador, el hombre habría actuado por rencor y resentimiento ante la decisión de la mujer de terminar la relación e iniciar un nuevo vínculo afectivo.

A la cárcel hombre responsable de asesinar a los padres de su expareja por venganza en Bogotá
El hombre habría actuado por celos.
Foto: Fiscalía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Una posible retaliación contra su excompañera sentimental sería el motivo por el que Freddy Alexander Barajas Rivera habría asesinado a los padres de la mujer, una pareja de adultos mayores, en una vivienda de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

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El señalado agresor fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía e imputado por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado. No aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

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Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo. Ese día, familiares de las víctimas advirtieron una situación irregular mientras monitoreaban una cámara de seguridad instalada en el inmueble. Ante las señales de alerta, se desplazaron hasta la vivienda para verificar lo sucedido, acompañados por uniformados de la Policía Nacional.

Al ingresar, encontraron a los dos adultos mayores con múltiples lesiones ocasionadas con un objeto cortopunzante. Las heridas les causaron la muerte y dieron inicio a las actuaciones investigativas para establecer quiénes habrían participado en el crimen y cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Barajas Rivera sería la única persona que ingresó y salió de la vivienda durante el intervalo de tiempo en el que se habría cometido el doble homicidio. Este elemento forma parte de los indicios que sustentan la investigación en su contra.

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La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el ataque estaría relacionado con una posible retaliación contra su expareja sentimental, hija de las víctimas.

Según el ente acusador, el hombre habría actuado por rencor y resentimiento ante la decisión de la mujer de terminar la relación e iniciar un nuevo vínculo afectivo.

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En particular, los investigadores señalaron que presuntamente se habría ejercido un nivel superior de violencia contra la adulta mayor. Para la Fiscalía, ese comportamiento podría evidenciar el resentimiento del señalado agresor hacia la figura femenina, en el contexto de la ruptura sentimental.

El otro adulto mayor también fue atacado con un arma cortopunzante. Según la información de la investigación, el hombre padecía una enfermedad y presentaba condiciones que lo ubicaban en una situación especial de vulnerabilidad. Las lesiones que recibió le ocasionaron la muerte.

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