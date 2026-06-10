Condenan a más de 12 años de prisión a empresario implicado en el caso Centros Poblados

Una juez de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato de conectividad rural adjudicado en 2020 por el MinTic vinculado a todo el caso corrupción de Centros Poblados.

Según informó la Fiscalía, el empresario intervino en la conformación de la unión temporal que recibió el millonario contrato destinado a llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. Por ello, se determinó que era responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Durante las investigaciones, se evidenció que el hoy condenado aportó información de dos empresas de su propiedad para acreditar requisitos exigidos en el proceso contractual.

“Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual”, lo que permitió la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.



La Fiscalía agregó que estas actuaciones llevaron a que funcionarios del MinTIC tomaran decisiones basadas en información falsa. “Se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad”, cuyo valor superó el billón de pesos.

A cambio de esto, el empresario recibió beneficios económicos por su participación en la operación pues sus actuaciones irregulares llevaron a que ‘Centros Poblados’ se quedara con el proyecto recibiendo cerca de 250.000 dólares, dinero que fue transferido a una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Además de la condena, Lascarro deberá pagar una multa superior a los $2.452 millones y no podrá ocupar cargos públicos durante poco más de 12 años.