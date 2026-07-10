Condenan al representante Pedro Suaréz Vacca por beneficiar a un procesado cuando era juez

El representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de prevaricato por acción agravada, en la modalidad de delito continuado. Además, deberá pagar una multa equivalente a un poco más de 99 salarios mínimos y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante nueve años y dos meses.

La condena se deriva de hechos ocurridos entre 2008 y 2009, cuando el representante por el Pacto Histórico se desempeñaba como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. Según la Corte, Suárez otorgó de manera irregular el beneficio de prisión domiciliaria a Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado por secuestro y tráfico de estupefacientes, pese a que la ley le impedía acceder a ese beneficio.

La Sala Especial de Primera Instancia concluyó que las decisiones del entonces juez fueron abiertamente contrarias a la ley, porque desconocieron prohibiciones expresas y precedentes obligatorios de la Corte Constitucional. Además, le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria por tratarse de un delito intencional y consciente contra la administración pública.

La sentencia también determinó que Suárez mantuvo una relación personal ajena al proceso judicial con Lelio Ávila, pues entre las pruebas, la Corte destacó que el entonces juez asistió a un almuerzo en la casa del condenado, hecho que él mismo reconoció durante el proceso.



Además, el fallo se sustentó en una carta manuscrita cuya autoría fue confirmada mediante pruebas forenses y aceptada por el propio representante, en la que le aconsejaba al condenado actuar con cautela y le proponía reunirse personalmente. La Corte también dio credibilidad al testimonio de un intermediario que transmitía mensajes entre ambos.

Como medida de reparación simbólica, la Corte ordenó que el congresista presente excusas públicas por escrito a la Rama Judicial, al Estado y a la sociedad, además de publicar un resumen de la sentencia en un medio de circulación nacional. La orden de captura se emitirá una vez que el fallo quede en firme.

Los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que profirieron la sentencia contra Pedro José Suarez Vacca fueron Blanca Barreto Ardila, magistrada ponente del caso, Jorge Caldas Vera y Ariel Torres Rojas, quien salvó su voto respecto al incremento de la pena.