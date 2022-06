Confesos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci piden perdón a su familia

Durante una audiencia reservada en la que se verificó la aceptación de cargos de los implicados en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci , los confesos asesinos pidieron perdón a los familiares, quienes, a su vez y junto a la Fiscalía, pidieron aplicarles la máxima condena establecida en el sistema penal colombiano.

“Que a estos cuatro criminales que hicieron lo que hicieron se les aplique la máxima pena posible, que pasen tras las rejas encerrados y alejados de la sociedad el mayor tiempo de sus vidas posible, porque a nosotros eso (la aceptación de cargos) no nos va a devolver a nuestro familiar, pero se debería evitar que esta gente siga delinquiendo”, aseguró el hermano del fiscal.

Entre tanto, los confesos asesinos pidieron perdón a la familia de Pecci y expresaron su arrepentimiento, como en el caso de Marisol Londoño, señalada de ser una de las que siguió al fiscal en Cartagena y avisarles de sus movimientos a los asesinos.

“Quiero pedirle a Colombia y a ustedes que me perdonen, igualmente a la familia del señor Pecci por el error que cometí, a Paraguay, a mi familia y al mundo entero, que no volveré a cometer un acto así, estoy arrepentida de todo corazón, es la primera vez que hago esto y jamás lo volvería a cometer”, aseguró.

Por su parte, Wendry Stil Scott Carrillo, señalado de disparar contra el fiscal, indicó como si estuviera recitando un escrito, que pide perdón a la familia del fiscal y a Paraguay, “que me perdonen por el hecho cometido y que no volveré a cometer un error como este”.

A la audiencia compareció también Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, quien es señalado de transportar a los asesinos hasta el lugar, dijo, “estoy aquí para pedir disculpas a la nación de Colombia, a la de Paraguay, a la familia del señor Marcelo Pecci , les digo que no volveré a cometer un delito como este, es la primera vez que cometo un delito como este y yo sé que con una disculpa no voy a resucitarlo, pero de todo corazón me arrepiento ante el juzgado de Colombia y las autoridades de Paraguay”.

Cristian Camilo Monsalve, hijo de Marisol, también se disculpó por el papel que jugó dentro de la organización criminal que acabó con la vida del fiscal Pecci.

“Primero que todo quiero dirigirme a la nación de Paraguay, pedirles disculpas por los hechos cometidos, en especial a la familia del doctor Marcelo Pecci, me siento muy arrepentido por el papel que hice, jamás lo volveré a hacer, también quiero pedirle perdón a mi país a quien he avergonzado, a mi familia espero que me disculpen y no tengo palabras para referirme a su familia porque con estas palabras no les voy a devolver a su familiar”, puntualizó.

Los familiares se negaron a recibir la reparación integral de perjuicios que pueda conceder la justicia colombiana en su momento, porque consideran que ese dinero es sucio y mal habido.

