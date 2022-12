Consejo de Estado abre proceso contra el exprocurador Alejandro Ordóñez

El Alto Tribunal abrió el proceso por cuenta de una denuncia que radicó el sindicato de la entidad, por haber archivado en noviembre de 2015 una investigación contra el procurador delegado Eduardo Campo Soto.



"Violentar el régimen de incompatibilidades e inhabilidades y recusaciones implica la sanción de destitución, no es cualquier falta la que cometió el exprocurador Alejandro Ordóñez, porque está afectando los principios de imparcialidad en las investigaciones y el incurrir en estas faltas da lugar a la destitución", señaló a BLU radio, William Millán, representante del sindicato de la Procuraduría.



El expocurador archivó la investigación de 2015 contra Campo Soto, con quien tenía una relación de amistad y a quien se le indagaba por el uso indebido de un helicóptero de la fuerza pública. La aeronave fue usada para que el procurador delegado ante las fuerzas militares visitara, con su familia, la Sierra Nevada de Santa Marta.



De avanzar este proceso en el Consejo de Estado, el exprocurador Alejandro Ordóñez podría recibir una sanción de 10 años para ejercer cargos públicos.



Escuche en este audio más información sobre:



-Por polarización y amenazas entre candidatos, la Misión de Observación Electoral no estará presente en las próximas elecciones atípicas de La Guajira.



-El presidente Santos se reúne con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.



-Un mes después del fracaso del plebiscito por la paz, el expresidente César Gaviria dijo que la actitud de los promotores del NO ha sido constructiva de cara a la renegociación de los acuerdos con las Farc.



-Sigue la ofensiva del ELN en varios departamentos del país en las últimas horas. esa guerrilla atentó contra la estación de policía de San Calixto, Norte de Santander.



-A las 9 de la mañana se entregaría ante la Fiscalía de Ibagué, el ex director del Instituto Municipal de Deportes de Ibagué, involucrado en el escándalo de corrupción en los Juegos Nacionales 2015.



-En los próximas horas serán trasladados los hermanos Ávila Chassaigne, capturados en Barranquilla cuando regresaban al país y envueltos en el escándalo por la construcción de 42 megacolegios en La Guajira.



-La directora del ICBF, Cristina Plazas, anunció que ha habido avances concretos en los acuerdos con las madres comunitarias en torno a sus condiciones laborales luego de que anoche en el congreso la plenaria del senado la citara a un debate de control político por el tema.



-Electricaribe ha generado pérdidas por cerca de 24 millones de euros en lo que va corrido del año, anunció hoy el grupo español Gas Natural Fenosa.



-Se encuentran cerrados los aeropuertos de Armenia, Corozal, Cartago, Pereira, Guaymaral y Popayán por neblina y baja visibilidad.



-Más de 10.200 fotomultas han sido impugnadas por la Alcaldía de Floridablanca, Santander, por no respetar el debido proceso.



-El 70 % de los brasileños cree que la policía comete excesos de violencia en el ejercicio de sus funciones, según un estudio publicado hoy.



-Ultraortodoxos judíos se enfrentaron a representantes de las dos corrientes progresistas del judaísmo ante el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, luego de que estos últimos trataran de entrar con rollos de la Torá para reivindicar su derecho a rezar en el lugar sagrado.



-El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó hoy que Francia y el Reino Unido no han cumplido todas sus obligaciones a la hora de gestionar la situación de los menores en el desalojo del campamento de Calais.



-La Policía Aduanera capturó en las últimas horas a un hombre que pretendía salir del país con 27 celulares de alta gama que habían sido robados en varias ciudades para venderlos en el exterior.



-La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a la Federación Colombiana de Optómetras por obstruir el mercado de venta de lentes de contacto a través de Internet.



-En Bucaramanga fueron capturadas 22 personas que hacen parte de la banda “los ejecutivos”, encargada de abastecer de droga a los consumidores de los estratos 5 y 6 de la capital santandereana. Entre los detenidos, cinco eran buscados por la Interpol.



-El presidente de Venezuela Nicolás Maduro amenazó a los integrantes del partido del opositor Leopoldo López de llevarlos a la cárcel por terroristas.



-Dos agentes de policía en Iowa, Estados Unidos, fueron asesinados por un hombre que les disparó cuando se encontraban al interior de su vehículo.



-Esta mañana todas las bolsas europeas registran pérdidas y el mercado asiático cerró con bajas en lo que se está llamando una sesión de pánico ante la eventualidad del triunfo de Donald Trump.



-Nueva jornada de combates en Mosul, Irak, donde las tropas aliadas controlan el oriente de la ciudad mientras los esfuerzos de la coalición se centran en localizar en la ciudad al máximo líder del Estado Islámico. Hoy más de 50 jóvenes murieron en un nuevo ataque del grupo extremista.