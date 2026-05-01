Consejo de Estado admite demandas contra investidura y elección de dos congresistas

El Consejo de Estado admitió una demanda que solicita la pérdida de investidura del congresista Germán Rogelio Rozo Anís, del Partido Liberal, reelegido por el departamento de Arauca para el período 2026 - 2030.

De acuerdo con la demanda, Rozo Anís habría incurrido en presunto tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos.

La solicitud fue presentada por el activista Dumar Eliecer Blanco Ruíz, quien entregó lo requerido para poder iniciar el trámite y logró que el caso fuera aceptado para estudio en la Sección Quinta.

Este proceso se convierte en la segunda demanda relacionada con los representantes electos por el departamento de Arauca. No obstante, se trata únicamente de admisiones para estudio, por lo que es sólo el inicio del proceso y aún no existe un fallo de fondo.



La otra acción judicial fue interpuesta por José Trinidad Sierra Sierra, quien fue candidato de la lista liberal y reclama que la segunda curul del departamento le sea asignada a él y no a Manuel Alexander Pérez Rueda, del Centro Democrático.

En este último caso, el Consejo de Estado, bajo determinación del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, también decidió dar trámite a esa demanda que cuestiona la legalidad de la elección de Pérez Rueda para el período legislativo que inicia el 20 de julio de 2026.

El eje del proceso se centra en la forma en que fueron asignadas las curules tras las elecciones legislativas de marzo. El demandante sostiene que la Comisión Escrutadora Departamental aplicó un mecanismo que no se ajusta al modelo constitucional vigente.

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La controversia existe porque aunque el liberalismo duplicó en votos, no les correspondería las dos curules, debido a que en departamentos como Arauca, donde sólo se eligen dos representantes, el escaño se asigna de acuerdo al cuociente electoral, para garantizar la representación de los partidos con votación minoritaria y que no haya hegemonía de las colectividades más grandes.