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Blu Radio  / Judicial  / Corte condenó a más de 8 años de cárcel al representante Wilmer Carrillo por presunta corrupción

Corte condenó a más de 8 años de cárcel al representante Wilmer Carrillo por presunta corrupción

En un fallo de primera instancia el alto tribunal tomó la decisión de condenar a Carrillo por un caso de presunta corrupción que se dio mientras él fue secretario de infraestructura en Norte de Santander, en 2011.

Corte condenó a más de 8 años de cárcel al representante Wilmer Carrillo por presunta corrupción
Corte condenó a más de 8 años de cárcel al representante Wilmer Carrillo por presunta corrupción
Foto tomada de Twitter @Wcarrillo101 ·
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 4 de may, 2026

La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al actual representante a la Cámara Wilmer Carrillo a más de 8 años de prisión por delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un caso que se dio mientras Carrillo era secretario de infraestructura en Norte de Santander, en 2011.

"Los hechos están relacionados con el Convenio de Asociación 00177 de 24 de junio de 2011, por valor de $1.465.416.134, cuyo objeto fue la ejecución de obras para la reconstrucción del acceso y protección de la estructura del puente de Puerto León, ubicado sobre el río Zulia en la vía Agualasal–Puerto León–Puerto Santander, que comunica a esa región con la ciudad de Cúcuta. Se le cuestionó que los diseños y estudios técnicos fueron realizados por la firma que luego resultó favorecida como contratista, la obra se contrató a través de un convenio de asociación, cuando esta modalidad no es permitida para la ejecución de obras conforme a la Ley 80 de 1993, y además, que la firma contratista era una entidad sin la capacidad técnica requerida para realizar la obra", explicó la Corte.

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La condena es a ocho años de prisión, sin embargo, esta decisión podría cambiar en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

"Estuvo siempre en capacidad de comprender la ilicitud del proceso contractual que se adelantaba sin el cumplimiento de sus requisitos legales, a tal punto que la ajenidad que pretende demostrar ante los hechos, se evidencia como un ardid para eludir su responsabilidad en el actuar atípico y antijurídico que sabía que se configuraba con el cúmulo de irregularidades que presentaba la contratación, y no obstante ese conocimiento, en lugar de ajustar su comportamiento a derecho, voluntariamente optó por consumarlos con las consecuencias de que da cuenta la actuación”, explicó la Sala sobre el tema.

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