Corte evaluará este jueves terna sobre fiscal ad hoc tras inclusión de Gilberto Orozco

La Corte Suprema de Justicia anunció sala extraordinaria este jueves para evaluar el tema del fiscal ad hoc en el caso Odebrecht, tras conocerse la inclusión del abogado Gilberto Orozco Orozco en la terna, en reemplazo de Margarita Cabello.

El anuncio fue hecho por el presidente Iván Duque a través de redes sociales:

Incluí en la terna para Fiscal ad hoc a Gilberto Orozco Orozco, abogado de la Universidad Libre, con experiencia en la rama judicial como Magistrado y Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y Viceministro de Justicia. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 10, 2018

Orozco reemplazará a Cabello y junto a la secretaria Jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González, y el decano de la de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Leonardo Espinoza, conforma la terna de la que la Corte Suprema de Justicia elegirá al nuevo fiscal ad hoc para el caso Odebrecht.



El nuevo ternado se ha desempeñado como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, del cual fue presidente. Así mismo, fue magistrado de Carrera de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y jefe de la división de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, entre otros 12 cargos que ha tenido en el sector privado y público.

Margarita Cabello renunció a la terna para fiscal ad hoc en caso Odebrecht

Al conocerse la decisión del presidente Iván Duque, el procurador Fernando Carrillo aseguró que espera que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión sobre el nuevo fiscal para que se "pueda pasar la página" y se continúe con el proceso.

"No tengo ningún impedimento": Orozco

La Corte Suprema de Justicia convocó para el próximo jueves 13 de diciembre la sala plena extraodrinaria para evaluar la terna oara fiscal adhoc en el caso Odebrecht, luego de que el presidente Iván Duque anunciara la inclusión de Orozco.



El nuevo ternado por el presidente de la República, Gilberto Orozco Orozco, agradeció su postulación y advirtió que no tiene ningún impedimento para asumir ese cargo.



“No tengo ningún impedimento, hemos revisado y no tenemos temores de ninguna naturaleza en ese sentido; insisto esto es una mera postulación con la que me ha honrado el presidente de la República”, señaló Orozco.



El pronunciamiento se dio tras el anuncio que dio a conocer el presidente Iván Duque quien designó al abogado de la Universidad Libre y exviceministro de justicia, Gilberto Orozco Orozco como nuevo integrante de la terna para Fiscal ad hoc.



