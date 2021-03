Corte IDH ordenó medidas de protección para periodista Jineth Bedoya y su madre

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles al Estado de Colombia que brinde medidas de protección para la periodista Jineth Bedoya y su madre, Luz Nelly Lima, después de que la comunicadora denunciara en una audiencia ante el tribunal que recibe amenazas con frecuencia.

La CorteIDH emitió una resolución de medidas provisionales en la que consideró que existe "una situación de extrema gravedad y urgencia, con la perspectiva de sufrir un daño irreparable en contra de las presuntas víctimas Jineth Bedoya Lima y Luz Nelly Lima, lo cual amerita la adopción de medidas provisionales".

"Esta Corte estima pertinente hacer lugar a la solicitud de medidas provisionales de la presunta víctima, y ordenar al Estado la adopción, de forma inmediata, de todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal" de Jineth Bedoya y su madre, indica el texto.

Además, los jueces requirieron al Estado que las beneficiarias "participen en la planificación e implementación de estas medidas de protección y que, en general, las mantenga informadas sobre el avance de su ejecución".

La Corte indicó que la periodista ya cuenta con un esquema de seguridad del Estado, por lo que la resolución de este jueves sirve para que sean reforzadas y ampliadas a su mamá.

Bedoya declaró el martes ante los jueces de la CorteIDH que sigue recibiendo amenazas y que su madre no cuenta con un esquema de protección.

La declaración de la periodista se dio en el marco de una audiencia por la demanda que interpuso contra el Estado por el secuestro, tortura y violación sexual de las que fue víctima en el año 2000, cuando elaboraba un reportaje sobre crimen organizado en la cárcel La Modelo de Bogotá.

La demanda contra el Estado señala que tenía conocimiento del riesgo que corría la periodista y no le brindó medidas de protección adecuadas, y que además la investigación no ha sido eficaz ni diligente, pues no se ha perseguido a los autores intelectuales ni agentes estatales que podrían estar involucrados.

La audiencia por este caso terminó el martes cuando Bedoya y sus representantes solicitaron en los alegatos finales una sentencia contra el Estado que repare el daño causado a la periodista y a miles de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno de Colombia.

También solicitaron a la Corte que ordene al Estado acciones para una mayor protección de los periodistas en el ejercicio de su profesión.

Por su parte, el Estado pidió perdón a la periodista por haberla hecho declarar 12 veces ante la Fiscalía y por no haber investigado diligentemente las amenazas que ha recibido después de los hechos.

Sin embargo, el Estado negó que sea responsable por no proteger a la periodista antes de que ocurrieran los hechos y también rechazó la acusación de falta de investigación, pues asegura que no hay indicios de participación de agentes estatales en los crímenes y que se han condenado a tres paramilitares como autores materiales.

El Estado también calificó como "no viable" el pedido hecho por la periodista a la CorteIDH de que se cierre la cárcel La Modelo y se convierta en centro de memoria histórica para las víctimas del conflicto armado colombiano y de violaciones a los derechos humanos.

La CorteIDH emitirá una sentencia por este caso en los próximos meses.