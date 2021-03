El Estado que pidió perdón ayer me dijo a través del ICBF que no podía adoptar: Jineth Bedoya

Un testimonio desgarrador dio a conocer la periodista Jineth Bedoya en #MañanasBLU, quien intentó ser mamá por adopción hace varios años ya que biológicamente no le era posible. La comunicadora quiso adoptar a unos niños que habían quedado huérfanos de una madre desplazada, pero, según su relato, el Estado colombiano, a través del ICBF, no se lo permitió.

Precisamente, el Estado pidió perdón el pasado martes a Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo que tuvo que pasar durante un secuestro hace dos décadas a manos de paramilitares. Se conoció que la comunicadora fue víctima de torturas y hasta de violaciones.

"Ese mismo Estado que me pidió perdón por lo ocurrido me dijo que no podía ser mamá ni por adopción porque que garantía le iba a dar a un hijo teniendo un esquema de seguridad y estando en condiciones de vulnerabilidad. Ese Estado me negó la posibilidad de reconstruir mi vida", dijo entre lágrimas la comunicadora en #MañanasBLU.

Un doloroso proceso

"Cuando ya habíamos logrado que me dejaran visitar a los niños, un día llegue a la visita con el esquema de seguridad, la psicóloga me llamó a la oficina y me dijo que a partir de ese momento no podía visitarlos más y me pusieron una medida restrictiva para no volverlos a ver", relató Bedoya.

La periodista dijo que pretendía hacerse cargo de cuatro niños en el año 2006, pero, ante lo ocurrido, decidió desistir.

"Esta historia es súper dolorosa. Yo desistí en seguir en ese proceso, años después me enteré que al niño mayor lo capturaron en un supermercado de Bogotá robándose una lata de atún", afirmó.

"Todos lo días de mi vida pienso en ellos, por que estén bien, porque los hayan adoptado", relató.

