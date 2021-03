Admitir la responsabilidad parcial no es justicia, a mí no me violaron parcialmente: Jineth Bedoya

En diálogo con BLU Radio, la periodista Jineth Bedoya , a quien el Estado colombiano le pidió perdón ante la Corte IDH por el poco avance que ha tenido la justicia en su caso, lamentó que la petición de perdón haya sido parcial.

“No me quedo solo con esos segundos de petición de perdón, sino quiero ver el contexto de lo que fue esta semana tan dura para mi mamá y para mí. Creo que admitir parcialmente la responsabilidad termina siendo otra bofetada porque a mí no me violaron parcialmente. A mí me destruyeron la vida”, dijo.

Añadió que el Estado no reconoce que el centro carcelario más importante del país, la Modelo , tenía unas deficiencias y era una oficina de criminalidad, tampoco reconoció que hubo agentes del Estado que participaron en el crimen.

“No reconocen que he sido, durante 21 años, amenazada, acosada, perseguida, los teléfonos interceptados. A mis fuentes las han asesinado. Creo que ese perdón deja un sinsabor muy grande, la verdad. En esa cárcel planearon el asesinato de Jaime Garzón, en esa cárcel nació el Bloque Capital de las autodefensas. En esa cárcel picaron a centenares de presos y los echaron por las cañerías. Desde esa cárcel se ordenó el secuestro de centenares de empresarios de este país”, añadió.

En ese sentido, dijo que no se trata de reconocer la violación de una mujer, sino de una investigación sería que descubra lo que desde el centro carcelario se realizó.

