Experto revela cuál sería el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026: trabajadores celebran

El pasado lunes 15 de diciembre venció el primer plazo para que los gremios y empresarios se pusieran de acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para 2026. Los trabajadores mantuvieron su posición del 16% y los empresarios la del 7,2%.

Para quienes viven mes a mes haciendo cuentas, el anuncio anual del aumento les trae un poco de esperanza, pues se preguntan si subirá lo suficiente, si el aumento realmente servirá o al final todo será igual.

Frente a esto, Blu Radio, consultó al profesor Jaime Rojas, experto en economía del Politécnico Grancolombiano, quien reveló de cuánto sería el salario mínimo para el siguiente año.



Revelan cuál sería el aumento del salario mínimo para 2026

Inicialmente, Rojas explicó que incrementar el salario mínimo en dos dígitos tiene un tinte de temor para los empresarios, pues afectaría principalmente a las empresas más pequeñas, las cuales se convertirían en una barrera para la contratación formal.

No obstante, en los últimos años el país ha tenido incrementos por encima de las cifras de inflación y productividad y no ha tenido repercusiones en la creación de empleo formal en los sectores.



Aumento del salario mínimo. Foto: BBVA, Freepik.

Por otro lado, un incremento de un dígito (7,2% como lo piden los empresarios) "resultaría en la decisión más sensata, pues es una cifra basada en criterios técnicos como la inflación, la productividad e informalidad".

Teniendo en cuenta lo anterior, Rojas manifestó que la cifra tentativa y razonable en la que aumentaría el salario mínimo para 2026 se ubicaría en un punto medio.

“Desde un punto de vista técnico, considerando inflación proyectada y productividad, la cifra estaría entre 6% y 7%, que es lo que plantea el sector empresarial. Por su parte, los sindicatos, piden un 16%, pero una salida intermedia podría ser del orden del 9%, si se busca un consenso”.

Sin embargo, tratándose del último año del Gobierno y que en 2026 hay elecciones, lo que se ha visto históricamente es que el incremento del salario mínimo se hace por decreto y por encima de la inflación y la productividad.

Por eso, el experto en economía no descarta que la cifra esté por el 11%.



¿Hasta cuándo hay plazo para definir el aumento del salario mínimo 2026?

En vista de que el primer plazo ya finalizó el 15 de diciembre, desde el Ministerio del Trabajo indicaron revisar las salvedades presentadas por ambas partes, para determinar si se hacen otras reuniones y llegar a un cuerdo.

De llegarse a dar el espacio de diálogo, empresarios y trabajadores tendrían hasta el 20 de diciembre para llegar a un acuerdo y, en últimas, sería el Gobierno nacional quien tomaría la decisión por decreto con plazo hasta el 30 de diciembre.

