Corte ordenó diligencia en el Congreso por ley de la JEP

La Corte Constitucional ordenó una diligencia en las instalaciones de la Secretaría del Congreso de la República con el objetivo de verificar la información sobre el procedimiento que surtió de la Ley Ordinaria de la Jurisdicción Especial de Paz.





El alto tribunal, a través del magistrado José Fernando Reyes, consideró la necesidad de recolectar la información consignada en las gacetas del Congreso en las cuales deben estar los procedimientos y modificaciones que se dieron en la Ley.





Para la Corte, esta diligencia se desarrolla en marco de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Ordinaria de la JEP, por medio de la cual se hicieron modificaciones y para ello deben ser plenamente conocidos.





“Al estudiarse la información, pudo constatarse que la misma no está completa, pues teniendo en cuenta que se trató de una ley con mensaje de urgencia, no aparece la totalidad del procedimiento (...) no se cuenta con el desarrollo de la totalidad de los debates que tuvieron ocurrencia en varias sesiones de la misma”, señala el documento.





Dentro del análisis que la Corte verificará está el tratamiento diferenciado a los militares dentro de la Justicia Especial y la falta de competencia que tendría ese nuevo tribunal para los agentes del Estado.





La Corte Constitucional advierte que este tipo de diligencias se dan dentro del procedimiento para el análisis que se adelanta contra algunos artículos de la Ley Ordinaria de la JEP.