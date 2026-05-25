Corte Suprema dejó en firme permanencia de alias 'Don Berna' en Justicia y Paz

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó la exclusión de Diego Fernando Murillo alias 'Don Berna' de Justicia y Paz. Esto, pese a los reclamos de la Fiscalía General de la Nación y de los representantes de víctimas que advertían una supuesta renuencia del exjefe paramilitar a comparecer ante las autoridades judiciales

La Corte Suprema de Justicia estudió las apelaciones presentadas contra una providencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que previamente había rechazado la solicitud de expulsar a ‘Don Berna’ del sistema transicional.

La Fiscalía argumentó que Diego Fernando Murillo, extraditado a Estados Unidos en 2008 y actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad USP Terre Haute, en Indiana, incumplió los compromisos adquiridos con la Ley de Justicia y Paz al no asistir a múltiples diligencias programadas entre agosto de 2021 y abril de 2022.

Para la Fiscalía, el excomandante paramilitar dejó de comparecer a versiones libres ante la el mismo ente acusador y a las audiencias convocadas por magistrados de Justicia y Paz, pese a que existían mecanismos tecnológicos para garantizar su conexión remota desde Estados Unidos.



Incluso, la Fiscalía señaló que alias ‘Don Berna’ ha tenido una participación limitada en el esclarecimiento de la verdad, asegurando que aceptaba cargos “por línea de mando” sin profundizar en estructuras criminales, financiadores, alianzas con agentes estatales o redes de apoyo al paramilitarismo.

En la solicitud de exclusión también se advirtió que sobre el exjefe paramilitar existen más de 100 anotaciones judiciales y múltiples procesos activos dentro de Justicia y Paz.

Algunos representantes respaldaron la petición de la Fiscalía y cuestionaron el aporte de Murillo Bejarano a la verdad histórica del conflicto armado. Entre ellos estuvo el abogado de Camilo Umaña Hernández, quien sostuvo que el exparamilitar no ha revelado información suficiente sobre homicidios, vínculos con agentes estatales y estructuras criminales como 'La Terraza'.