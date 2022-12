Corte Suprema ratifica devolución de acciones de Invercolsa a Ecopetrol

La Corte Suprema tomó una decisión histórica en un caso que venía desde hace años, siendo una de las batallas jurídicas más conocidas en el país.

Tras comprobar que el exministro Fernando Londoño Hoyos no fue trabajador de la empresa Inversiones Gases de Colombia S.A. (Invercolsa) y que por ello no podía participar como exempleado en el proceso de democratización de la propiedad accionaria del Estado en esa compañía, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la devolución a Ecopetrol de los 145 millones de acciones de Invercolsa adquiridos por el exdirectivo.

Londoño Hoyos compró esas acciones en 1997 a través de un préstamo con el Banco del Pacífico y el Banco del Pacífico de Panamá.

Lo que hizo la Corte, básicamente, fue ratificar una decisión de segunda instancia que deja claro que el exministro Londoño Hoyos compró irregularmente, a mediados de los 90, las acciones a la empresa Inversiones Gases de Colombia (Invercolsa), que en la época pertenecía en su totalidad a Ecopetrol.

“Nadie ha negado que el doctor Londoño prestó sus servicios a Invercolsa, el problema es considerar que hubo una relación laboral propiamente dicha, porque incluso él mismo siempre aceptó que no fue vinculado como mero trabajador, toda vez que no le convenía desde los aspectos personales y tributarios en la empresa de abogados con quien compartía sus actividades profesionales, por lo cual siempre convino con aquella que se le remunerara con unos honorarios, no sólo sus servicios personales, sino también lo necesario para gastos de secretaria y custodia de libros y papeles”, señaló la Corte.