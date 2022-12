Culpa por impunidad en escándalo de libranzas Elite es de Fiscalía: abogado de víctimas

Por vencimiento de términos quedó libre Delvis Sugey Medina Herrera, quien confesó su participación en el escándalo de captación ilegal de dinero cometido a través de la empresa Elite Internacional Americas SAS y otras cooperativas investigadas, mediante títulos de libranzas. Se calcula que unas 6.000 familias se vieron perjudicadas por la aparente estafa.

En Mañanas BLU, Diego Rengifo Montoya, abogado de las víctimas de Elite, habló sobre la libertad de la señora Medina Herrera y señaló a la Fiscalía de supuestas fallas en la investigación.

“Para mí el trabajo de la Fiscalía, habría que preguntarle a ellos, porque solamente de todas las personas que están involucradas dentro de esta masacre financiera, más o menos unas 70 personas tenemos nosotros conocimientos, había cinco o seis privadas de la libertad y todos ahora gozan de libertad”, dijo el abogado.

“Preguntémosle a la Fiscalía, al doctor Andrés Jiménez, que no ha querido atenderme, le he puesto varios correos y no ha sido posible que me reciba en su oficina”, declaró Renfigo.

Delvis Sugey Medina Herrera, la procesada que quedó en libertad, es esposa del excongresista Roberto José Herrera, considerado ‘el rey de las libranzas’, también investigado por el escándalo. Se calcula que el monto de la defraudación superó los 1,3 billones de pesos.

Según el abogado Rengifo, la Corte Suprema se abstuvo de investigar al excongresista Herrera y le devolvió a la Fiscalía el expediente para que prosiguiera la investigación.

“Esto le llegó a la Fiscalía hace exactamente 10 meses y no se han pronunciado para nada”, agregó.

