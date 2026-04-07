Denuncian a Cerrejón ante la OCDE por despido tras afiliación sindical

Una controversia laboral en la empresa minera Cerrejón llegó a instancias internacionales y abrió una discusión sobre el respeto a los derechos de los trabajadores en Colombia, tras una queja presentada ante la OCDE.

El caso gira en torno a un extrabajador que, según la denuncia, perdió su empleo poco después de intentar vincularse a un sindicato. Este hecho ha generado dudas sobre si la decisión de la empresa estuvo relacionada con su intención de ejercer ese derecho.

De acuerdo con la información presentada, el despido ocurrió en un periodo muy cercano al momento en que la empresa fue informada de la afiliación sindical.

"El expediente también sostiene que, posteriormente, Cerrejón habría restringido el ingreso del trabajador a instalaciones portuarias necesarias para el ejercicio de sus funciones en otra empresa del sector marítimo, lo que habría derivado en un segundo despido y profundizado su situación de vulnerabilidad socioeconómica", se lee en el comunicado.



Por esa razón, quienes impulsan la denuncia consideran que podría tratarse de una medida en contra de la organización de los trabajadores.

La situación es más delicada porque el extrabajador tenía una condición de salud que le otorgaba una protección especial en su empleo. Esto implica que su desvinculación debía cumplir condiciones más estrictas, lo que ahora es parte central del análisis.

Tras salir de la compañía, el afectado también habría enfrentado obstáculos para continuar trabajando en actividades relacionadas con el sector. Esto, según la denuncia, terminó afectando su estabilidad económica y sus posibilidades de mantenerse laboralmente activo.

Gobierno multa El Cerrejón por más de $500 millones: incumplió normas en riesgos laborales Foto: captura de pantalla / Blu Radio

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Los representantes legales sostienen que este caso podría no ser único, sino reflejar una forma de actuar que dificulta la creación o el fortalecimiento de sindicatos dentro de la empresa, especialmente en ciertos tipos de cargos.

El proceso será revisado por una instancia en Colombia adscrita a la OCDE, que buscará analizar lo ocurrido y promover un acercamiento entre las partes. Aunque no se trata de un juicio, lo que allí se concluya podría influir en futuras decisiones sobre derechos laborales y prácticas empresariales.