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Blu Radio  / Judicial  / Denuncian a Cerrejón ante la OCDE por despido tras afiliación sindical

Denuncian a Cerrejón ante la OCDE por despido tras afiliación sindical

El extrabajador denunciante, que laboró más de diez años en Cerrejón con contrato indefinido y estabilidad laboral reforzada por su discapacidad, afirma que la empresa vulneró sus derechos pese a conocer su condición desde 2005.

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