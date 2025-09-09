Detienen operaciones de transporte de carbón tras ataque con explosivos a vía férrea de Cerrejón

Los dos ataques con explosivos en los kilómetros 67 y 40 de la vía que conduce de la mina hasta Puerto Bolívar, desde donde se exporta el carbón, han causado que la empresa detenga las operaciones de transporte por esa zona de La Guajira, mientras realizan reparaciones y las autoridades investigan el hecho.

Los atentados simultáneos ocurrieron en la noche del pasado lunes 8 de septiembre y fueron escuchados por comunidades indígenas cercanas, quienes alertaron a las autoridades tras percibir las fuertes detonaciones.

A esta hora, la zona permanece militarizada para garantizar que las investigaciones por parte de la Policía y el CTI de la Fiscalía se adelanten durante el día de hoy.

Cerrejón, a través de un comunicado, rechazó este hecho y manifestó que no hay heridos, pero sí daños en la infraestructura, lo que genera temor entre la población.

“La compañía lamenta estos actos de violencia, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y comunidades, afectan la operación y generan consecuencias negativas para el desarrollo del departamento”, expresó Cerrejón.

En lo que va de 2025, Cerrejón ha sufrido cinco atentados con explosivos contra su vía férrea. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo delincuencial; sin embargo, se conoce que en la zona tienen injerencia las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra y el ELN.