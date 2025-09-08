Dos atentados con explosivos afectaron la vía férrea de Cerrejón en La Guajira

Dos ataques con explosivos se registraron la noche de este lunes 8 de septiembre sobre la vía férrea de Cerrejón, en La GuajiraLa Guajira, según han confirmado las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los explosivos detonaron en los kilómetros 67 y 40 de la vía férrea que conduce desde la mina hasta Puerto Bolívar, en la Alta Guajira. Uno ocurrió cerca del sector de Cuatro Vías, en Maicao, y el otro, en las cercanías del antiguo peaje del municipio de Uribia.

Habitantes de las comunidades indígenas cercanas dieron aviso a las autoridades luego de escuchar las fuertes detonaciones, que afectaron algunos equipos de transporte de carbón.

La zona, a esta hora, se encuentra militarizada, y la Policía manifestó que, tras recibir el reporte por parte de Cerrejón, iniciarán las investigaciones.

En este sector delinquen el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, pero hasta el momento ningún grupo se ha atribuido los atentados.