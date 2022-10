Denuncian a político de San Gil por presunta agresión sexual a joven periodista

Natalia Archila es una joven periodista santandereana que denunció al político de San Gil, Juan Carlos Sánchez Cominos, por una supuesta agresión sexual cuando se preparaba para empezar un programa de radio en una emisora comunitaria de ese municipio.

Según cuenta la joven, el hombre llegó a la cabina y empezó a hablarle. Dice que en un principio no tuvo sospechas, pero el momento empezó a tornarse incómodo y ahí empezaron los minutos más tenebrosos de su vida.

“El señor Juan Carlos Sánchez Cominos estaba lavando el pasillo que queda al frente de la emisora y se paró frente a la puerta y me preguntó que si estaba mi jefe, él se entra donde yo estaba sentada, frente a la consola, y me echa la mano encima del hombro, lo miré mal porque no lo conozco, yo tengo un tatuaje en mi hombro derecho, es un corazón, empieza a sobarlo y me pregunta que de quién es ese corazón”, relata la joven.

Posteriormente, el político la habría sujetado para acosarla sexualmente.

“Me coge fuerte hacia él y llega a manosearme el cuello, a besarme el cuello, yo saco fuerzas y lo quito, le digo que se vaya, que me respete. Luego me tira de su mano y empieza a restregarme horrible, se hace por detrás y empieza a manosearme la espalda, yo me paro y le digo que se vaya porque empiezo a gritar, me dice que estaba muy rica, yo quedo de espaldas, me sujeta fuerte y empieza restregarme otra vez sus partes íntimas en mi cola de manera brusca, empiezo a gritar y a llorar”, relata la periodista.

La mujer fue a contarles el presunto acoso a sus padres quienes, según dice la joven, increparon al político. Estos denunciaron al hombre ante la Fiscalía.

Este es el duro relato de la mujer:

BLU Radio habló con el político señalado, quien respondió y negó rotundamente dicha acusación. Aseguró que la denuncia se trata de una retaliación personal y política.

“Yo soy un ser humano, tengo 40 años, tengo el placer de conquistar a las mujeres con detalles, halagos y cosas bonitas. Gracias a Dios, las mujeres que me conocen saben la persona que yo soy. En este momento, vuelvo y lo digo, la mamá trabajaba conmigo y no entiendo si eso pasó a las 9:30 de la mañana, nosotros estuvimos acá las 7:30 de la noche por que estalla la bomba”, dijo.

El político también aseguró que, supuestamente, tiene cámaras de seguridad que podrían desmentir la denuncia.

“Las cámaras no mienten y ellas graban, si yo quiero bajar la información, pues ya la bajamos y la tengo en una USB. Cuando me cite la Fiscalía le presento los videos”, agregó.

Sin embargo, según confirmó la joven y el exconcejal, dentro de la cabina no hay cámaras de seguridad.

“Ojalá este señor no se salga con las suyas, espero que se haga justicia, es un asqueroso depravado”, indicó Natalia Archila.

Tras la denuncia que se viralizó en redes sociales, otras mujeres de San Gil contaron a través de mensajes de texto que también han sido víctimas de supuesto acoso sexual por parte del político.

“Ese man es una porquería, conmigo también quiso hacer lo mismo, un día quiso tocarme la cola y besarme y yo salí corriendo. Ojalá esta vez sí hagan algo”, dijo una de las jóvenes quien pidió reserva de su identidad.

El político también fue denunciado en febrero de 2019 por otra periodista identificada como Diana Cantillo, quien laboraba como jefe de prensa en la Alcaldía de San Gil.

“Llegó a mi oficina en donde me cogió con fuerza la cara e intentó besarme en la boca, hecho que puse en conocimiento de la jefe administrativa de la alcaldía, pero no pasó nada", contó la mujer en su momento.

Tras esas investigaciones, el partido de la U le retiró el aval al exconcejal en octubre del año pasado.

Por ahora, será la Fiscalía quien investigue al político tras la reciente denuncia.

Esta es la entrevista con el político, quien se defiende de las acusaciones:

