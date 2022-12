Denuncian saqueo de Alcaldía de Juan de Acosta, Atlántico

Gran sorpresa dice haberse llevado el nuevo alcalde del municipio de Juan de Acosta, Carlos Manuel Higgins Villanueva, al ingresar al palacio municipal para posesionarse junto a todo su gabinete en el cargo.

El mandatario municipal afirmó que lo que encontró fue una edificación en mal estado y saqueada.

“Encontramos un edificio desolado, vacío. No tengo computadores, los aires acondicionados están en mal estado porque se llevaron los que servían, se llevaron los escritorios, no hay tinta, papelería, en fin. No hay nada y no sé ni por dónde empezar a trabajar”, describió Higgins Villanueva.

El alcalde aseguró que, por la falta de herramientas para hacer su labor, incluso ha tenido que realizar los decretos de nombramientos de los funcionarios a mano.

“No hay ningún insumo para trabajar, se llevaron todo”, puntualizó.

Ante esta situación pidió la pronta intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que abran una investigación, pues aseguró que el saqueo no solo fue de las instalaciones.

“Además de todo eso estamos viendo que tenemos un proyecto de obra de un alcantarillado inconcluso cuyo tiempo de ejecución era de un año y ya lleva cuatro suspendida,

sin contar con los más de 22.500 millones de pesos que se deben en acreencias”, informó el mandatario.

Según Higgins Villanueva, durante el periodo de empalme con el alcalde saliente Iván Vargas Molina, le fue ocultada información y afirma que la comunidad fue testigo del supuesto saqueo de las instalaciones de la alcaldía.

“Las cámaras de seguridad de acá no prestan ningún servicio, pero la comunidad vio cuando funcionarios salían con computadores y escritorios. Parece que cambiaban los que servían por viejos”, afirmó.