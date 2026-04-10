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Blu Radio  / Judicial  / Dijín confirma comunicación internacional para ubicar a alias 'Brandon' por caso de Diana Ospina

Dijín confirma comunicación internacional para ubicar a alias 'Brandon' por caso de Diana Ospina

Según las autoridades, la búsqueda se concentra especialmente en Argentina y otros países, sin que se descarte la posibilidad de solicitar la emisión de una circular roja.

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