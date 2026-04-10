Dijín confirma comunicación internacional para ubicar a alias 'Brandon' por caso de Diana Ospina

La Dijín confirmó que ya existen canales de cooperación internacional y actividades de inteligencia para ubicar a alias 'Brandon', otro de los presuntos implicados en el secuestro y paseo millonario de Diana Ospina, tras salir de una discoteca en Chapinero.

Según las autoridades, la búsqueda se concentra especialmente en Argentina y otros países, sin que se descarte la posibilidad de solicitar la emisión de una circular roja para facilitar su localización y captura.

De acuerdo con la Fiscalía se han establecido nexos sólidos entre este caso y el homicidio del profesor universitario Neill Cubides, lo que amplía el alcance investigativo sobre las actividades del grupo delincuencial.

Hasta el momento, los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo han sido judicializados como presuntos responsables del secuestro y hurto cometido contra la mujer bajo la modalidad conocida como “paseo millonario”, hechos registrados el 22 de febrero en Bogotá.



Los elementos materiales probatorios indican que la víctima tomó un taxi conducido por Juan Pablo Gómez en el sector de Chapinero con destino a su residencia. Durante el trayecto fue seguida por un vehículo particular en el que se movilizaba un grupo de hombres, entre ellos Diego Armando Gómez.

Según la investigación, los ocupantes del automóvil esperaron a que el taxi se detuviera , momento en el que abordaron violentamente el vehículo y sometieron a la pasajera, configurando el secuestro y posterior hurto bajo la modalidad de paseo millonario.