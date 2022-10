Distrito sellará empresas que están operando sin estar exentas de la cuarentena

Como parte de las medidas adoptadas por la Alcaldía para regular la cuarentena, Claudia López, anunció que incrementarán los controles y sanciones ante las constantes denuncias de personas que aseguran que los están obligando a trabajar, aunque las empresas no se encuentran dentro de las excepciones a la cuarentena.

“Es irresponsabilidad de muchas empresas que no están exentas, no prestan ningún servicio esencial y están obligando a su trabajadores, sin teletrabajo, sin horarios y sin necesidad”, aseguró la alcaldesa, quien manifestó además que las empresas exentas que no cumplan con normas de salubridad, también serán sancionadas.

Otra de las disposiciones adoptadas por el Distrito está en restringir la cantidad de licor que una persona podrá comprar en los establecimientos de comercio. Debido al aumento de casos de violencia intrafamiliar, no se permitirá comprar más de una botella de licor.

Asimismo, se prohibirá la aglomeración de domiciliarios,

a quienes no les permitirán estar en grupos de más de cinco personas y respetando la distancia de dos metros entre ellas.

Los domiciliarios estarán obligados a cada tres horas estar realizando desinfección de sus vehículos, de las maletas y de los celulares.

