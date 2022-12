Editor de El Colombiano entrega su versión sobre denuncia de violencia sexual

Este domingo, en la videocolumna Las Igualadas se presentó una denuncia de violencia sexual contra un editor de El Colombiano.

En la publicación se hizo el recuento de los hechos relatados por la periodista denunciante y se cuestionaron las medidas que tomó el periódico luego de que ella pusiera en conocimiento la situación.

BLU Radio habló con Juan Esteban Vásquez, el editor denunciado, y las directivas del diario, desde donde respondieron que hasta ahora no se habían presentado más casos de este tipo en la empresa.

Vásquez entrega una versión diferente a la de Vanesa Restrepo, la periodista denunciante. Ambos coinciden en que ella se quedó en su casa por voluntad propia, pero mientras que él sostiene que estuvieron despiertos todo el tiempo y ella se quedó en su habitación, Restrepo aseguró que tomó un cuarto auxiliar y Vásquez intentó abusar de ella cuando se quedó dormida.

“Yo entré, conecté el cargador, fue el peor error esa noche y me acosté en esa cama (…) le dije que me ayudara a buscar el celular y ella se estaba abrochando la correa, buscamos el celular entre los dos, yo se lo entregué y ella me dijo ‘yo no sé qué iba a hacer, pero eso no se hace’”, manifestó el editor.

Mientras tanto, Mariángela Urbina, periodista de Las Igualadas, se refirió a la decisión de publicar la foto y el nombre del denunciado, que algunos han cuestionado porque no hay un fallo judicial aún.

“El periodismo lo que hace todos los días es presentar denuncias que no han sido falladas todavía por la justicia penal, pero que se presentan para que la opinión pública las conozca. Además, para nosotras, como un canal de género, es muy importante darles voz a las mujeres, Vanessa Restrepo después de mucho pensarlo se atrevió a hablar a pesar de lo difícil que es y apreciamos mucho su valentía”, manifestó.

“En ningún momento estamos atacando ni juzgando al editor, solo estamos presentando la denuncia y dándole voz”, agregó.

Escuche la entrevista completa:

