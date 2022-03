“Él está dispuesto a decir toda la verdad”: abogado de 'Simón Trinidad' pide que lo llamen a la JEP

BLU Radio habló con Mark Burton, el abogado del exguerrillero de las Farc Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, quien se reunió con el presidente de la JEP , Eduardo Cifuentes, con el fin de buscar la participación de Trinidad en las audiencias de la justicia transicional, pues aunque firmó el acta de sometimiento en el año 2017, no ha podido presentarse la primera vez ante el tribunal para entregar su versión sobre el conflicto, especialmente, para comparecer en el caso 01 que investiga el secuestro.

En entrevista con BLU Radio, Burton explicó que Trinidad tendría la voluntad de comparecer, pero que esto no ha sido posible, pues argumenta que cumple su condena en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos donde no le han permitido reunirse con sus abogados colombianos y lograr su versión sobre el conflicto ante las instancias del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

"Está en una prisión bajo unas condiciones pésimas, no puede tener contacto con mucha gente, ni con la JEP, por ejemplo. Tampoco tiene contacto con un abogado colombiano, entonces esto demora el proceso un poquito. Vamos a explorar todas las posibilidades, si es posible que se haga por videollamada o que él venga aquí", expresó.

Simón Trinidad fue capturado en Ecuador en el año 2004 y posteriormente fue enviado a Estados Unidos donde era requerido por la justicia para responder por el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos. Asimismo, fue procesado por narcotráfico. Sin embargo, por el caso de secuestro fue condenado a 60 años de prisión, de los cuales ha pagado una pena de 17.

"Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en Colombia durante el conflicto armado y tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en la JEP. Él firmó su acta de compromiso en 2017 y está dispuesto a decir toda la verdad a la JEP y al pueblo colombiano también", afirmó Burton.

