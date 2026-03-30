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Blu Radio  / Judicial  / El fallo de la Corte que reconoció doble licencia de maternidad a pareja lésbica

El fallo de la Corte que reconoció doble licencia de maternidad a pareja lésbica

Hay un debate jurídico tras el fallo de tutela de la Corte Constitucional que protege a una familia homoparental, una pareja de mujeres tuvieron un bebé.

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