El fallo es un acto de paz; la historia me absolverá: Piedad Córdoba

La líder política aclaró que no conoce a los magistrados del Consejo de Estado y que nunca buscó un favorecimiento en la decisión.

"Este fallo es muy importante porque hoy, que se está estudiando el estatuto de la oposición, quienes nos oponemos en un momento determinado a un régimen o a unas políticas públicas no somos ni terroristas ni delincuentes, somos personas que opinamos distinto y a mí prácticamente se me sancionó durante seis años por un delito de opinión porque pruebas no había en absoluto", explicó.

Señaló que todavía le queda un obstáculo por vencer y tiene que ver con su inhabilidad por 14 años por, supuestamente, haber entregado 25 millones de pesos a la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara de Representantes sin la autorización del Partido Liberal.

Además pidió que su nombre y el de su familia sea reivindicado e indicó que si existe un consenso para hacer una asamblea nacional constituyente estaría interesada en participar y que por el momento trabajará por conseguir 10 millones de votos por el "sí" al Plebiscito por la Paz.