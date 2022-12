El presidente me dijo que hice lo correcto: escolta que mató a fletero en Bogotá

El escolta de la Unidad Nacional de Protección Mario Muñoz se reunió con el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas, luego de que terminara involucrado judicialmente tras dispararle a un ladrón que intentaba robar a una mujer en Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, el escolta aseguró que el presidente Santos lo felicitó.

Publicidad

“El presidente me preguntó los hechos, cómo fue la reacción y finalmente me dijo ‘felicitaciones, Mario, hizo lo correcto’. (…) Fue una reunión trascendental. Duró unos minutos, fue muy corto porque el presidente tenía varias reuniones, vi a un ministro y al procurador haciendo cola, entonces me atendieron rápido”, explicó.

Dijo que no se arrepiente de lo que hizo, pues siempre está “dispuesto a colaborarle a un tercero”.

“Siempre uno está dispuesto a colaborarle a un tercero, siempre uno quiere ayudar. Cuando me bajo de la camioneta uno no tiene la intención de hacerle daño a nadie, llevo 19 años en el oficio y muchas veces he intervenido en casos de tercero”, añadió.



Cabe recordar que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo en días anteriores que, si se comprueba que se trató de un acto en legítima defensa, será archivado el proceso.

El escolta reconoció su participación en el hecho y dijo que fue por defender a la mujer que terminó involucrado en el caso, ocurrido en la Calle 106.

Publicidad

¿Cómo sucedieron los hechos?

El escolta Mario Muñoz narró los detalles del hecho: dijo que iban a una reunión con el beneficiario de la seguridad, que estaban a cerca de cuatro cuadras de llegar, cuando vio que estaban atracando a la mujer.

Publicidad

“Estábamos en un trancón en el momento en que mi compañero me dice ‘mira que adelante están atracando al carro'. Miro, veo dos tipos, cuando yo me bajo escucho que una mujer grita espantosamente, inmediatamente tomo mi arma de dotación, me le identifico a los tipos encañonándolos, el tipo se viene, hago un disparo de alerta, pero el tipo sigue, hago un disparo y termino hiriéndolo”, narró.

“El ladrón se vino con un puñal militar a atacarme. Yo de una sentí que mi vida estaba en peligro, si me intento devolver, me hace daño de una. El ningún momento el delincuente intentó echarse para atrás”, complementó.

Incluso, contó que el segundo ladrón, que estaba al otro lado del carro, cuando escuchó los disparos se hizo adelante del carro de la víctima y luego salió corriendo.

“Cuando veo que el tipo al que le disparé se cae, voy a auxiliarlo. Aparecen dos personas más, me increpan, me agreden verbalmente y aparece una muchacha que me grita vulgaridades, son como los campaneros que están pendientes que no venga la Policía”, complementó.

Publicidad

Mario Muñoz finalmente se dirigió a un CAI para informar lo que había pasado.