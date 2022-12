Empresa investigada por corrupción en IV Brigada sigue trabajando con esa unidad

Un mes después de la captura del general (r) Jorge Romero por presunta corrupción en la IV Brigada del Ejército en Medellín, BLU Radio conoció en exclusiva que una de las empresas involucradas en el escándalo junto al alto oficial sigue con nexos comerciales con esa unidad militar.

Se trata de Motovehículos, la empresa cuyo representante legal es Jaime Alberto Ramírez Díaz, ahora con casa por cárcel por concierto para delinquir, porque según la Fiscalía, el general Romero ordenó que se le entregara “a dedo” el contrato para el mantenimiento de vehículos de la unidad militar entre 2014 y 2016.

El mantenimiento de vehículos y suministros de repuestos en la IV Brigada está a cargo de Diego Lopez S.A.S, la empresa que se ganó la licitación presentando un convenio comercial con Motovehículos, que es a su vez la empresa cuestionada por corrupción en tres contratos por valor de 3.281 millones de pesos.

BLU Radio conoció, además, que ese convenio comercial le permitía a la empresa Diego López S. A. S. cumplir los requisitos de la licitación que exigía una cabina para pintura de vehículos del Ejército.

Esto significa que antes de adjudicar el contrato por 1.128 millones de pesos, el Ejército sabía que ese oferente tenía relaciones comerciales con la cuestionada empresa Motovehículos.

El contrato con la empresa relacionada con Motovehículos está vigente hasta diciembre de 2019 y ya el dinero fue desembolsado para el mantenimiento de vehículos de varias unidades de la Séptima División, no solo la IV Brigada, por lo que el contrato fue adjudicado por el director central administrativo y contable de la regional Medellín CENAC, coronel José Efrén Muñoz quien se defendió la licitación dijo, en diálogo con BLU Radio, que toda empresa goza de presunción de inocencia hasta que no haya una condena y aseguró que no puede causar ninguna suspicacia el convenio con Motovehículos porque se presentaron 3 convenios más.

El Ejército reconoce, además, que “la evaluación del oferente no se extendió a los convenios comerciales”, pero insiste en que Motovehículos ni su representante legal tienen hoy condenas o alguna restricción para contratar con el Estado, pese a que esta empresa es según la Fiscalía una de las usadas por el general (r) Jorge Romero para cometer hechos de corrupción.

