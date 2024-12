EN VIVO |Audiencia preparatoria de juicio decisiva contra Nicolás Petro

En horas de la tarde de este lunes, 9 de diciembre de 2024, se reanuda la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, la cual había sido suspendida porque el acusado no contaba con un abogado para continuar con el proceso. La cita se lleva a cabo ante el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó.

Audiencia decisiva contra Nicolás Petro: vea aquí

¿Por qué fue suspendida la audiencia?

Cabe recordar que el abogado Diego Henao renunció al caso en octubre de 2024. Fue la fiscal Luz Adriana Camargo, quien advirtió que el tiempo para definir un preacuerdo con el hijo del presidente Gustavo Petro se estaba agotando. Razón por la cual la Fiscalía aplazó dicha audiencia la cual se reanuda en este diciembre de 2024.

Camargo reveló que las reuniones entre las partes no han logrado superar sus diferencias. La fiscal expresó su malestar por la filtración de estas conversaciones reservadas, resaltando que la confidencialidad es crucial para avanzar en este tipo de procesos.

“Solicito aplazamiento para poder Ver y terminar de estudiar esos elementos para que cuando la señora Fiscal termine de hacerse su intervención, yo esté totalmente conectado. De lo contrario, su señoría, si usted ordena algo diferente, me va a obligar a escuchar qué anuncia ella de unos elementos de prueba que todavía humanamente no he podido conocer”, solicitó este 9 de diciembre, pero fue negado.

Nicolás Petro y su nuevo abogado durante audiencia. Foto: Blu radio.

¿Por qué investigan al hijo del presidente?

Fue acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, esto durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en donde, presuntamente, al lado de su exesposa Day Vásquez, recibió más de $1.000 millones de manera fraudulenta, por parte del exnarco Samuel Lopesierra y el polémico empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Dinero el cual terminaron usando para ellos y nunca se vieron reflejado en dicha campaña, según la investigación de la Fiscalía.