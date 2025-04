Alcaldía de Cali respaldo sanción a la barra Barón Rojo del América para partido de Sudamericana

La Alcaldía de Cali respaldó hoy la decisión de la Comisión Local de Fútbol de mantener cerrada la tribuna sur, del Pascual Guerrero, para el partido de mañana entre América de Cali y Corinthians de Brasil, por la Copa Sudamericana . El pasado viernes hubo enfrentamiento entre hinchas en el norte de Cali.

El secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle, Jairo García, confirmo que la medida se sostiene, ya que los hinchas del América de Cali siguen cometiendo actos violentos, así como el que se registró el pasado viernes en la noche en inmediaciones a una clínica, ubicada en el norte de la ciudad, cuando estos se encontraron con aficionados al deportivo Cali, y en medio de los enfrentamientos una persona salió lesionada.

"Para que en Cali no ocurran eventos de violencia, ni al interior del estadio, ni a las afueras, lamentablemente este viernes tuvimos un enfrentamiento entre los hinchas y lo que queremos es definitivamente erradicar este tipo de situaciones y comportamientos, entonces desde la administración seguimos invitando a todas las partes para que haya unos compromisos precisos, pero que además podamos avanzar en un ejercicio responsable para respetar el futbol", manifestó García.

Sobre presiones que se están realizando de algunos hinchas a través de redes sociales, el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que a pesar de dichos reclamos, sus comportamientos no son los adecuados, aunque se ha buscado tener acercamientos para llegar a unos consensos: "Por ahora la tribuna sur sigue cerrada por seis meses, esa fue la decisión que se tomó, y estamos abiertos a dialogar con los directivos del América de Cali y con las barras, pero con compromisos contundentes reales, pero yo no puedo venir a decir acá que me abran la tribuna sur y que vamos a tener un buen comportamiento y cuando a los pocos días se da un enfrentamiento en la ciudad de estos hinchas de estas barras", argumentó el oficial.

A través de su cuenta oficial en "X", el equipo vallecaucano señaló en un comunicado que se está enviando diferentes propuestas a las autoridades competentes para que se pueda trabajar en conjunto, ya que la sanción está ocasionando afectaciones económicas, más aún, por ejemplo, en el encuentro deportivo que será mañana 8 de abril a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.