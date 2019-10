Por: Cristina Monsalve - CV

Durante la intervención de EPM en la audiencia de la JEP, donde indagan por los restos de desaparecidos en la zona de Hidroituango, la doctora en antropología de la Universidad de Antioquia Timisay Monsalve reveló el proceso de traslado administrativo de cementerios informales de la zona.

Aseguró que en un proceso que inició en noviembre de 2017 exhumaron 349 cuerpos de los cementerios de Orobajo en Sabanalarga, Barbacoas, en Peque, y La Fortuna, en Buriticá, y que solo identificaron 25 cuerpos, los demás restos reposan en un laboratorio de la Universidad de Antioquia.

La experta manifestó que las identificaciones se dieron gracias al trabajo con sus familiares, pero ante las preguntas de magistrados y abogados sobre la posibilidad de que entre los no identificados hubiera víctimas del conflicto aseguró que "todo es posible", pero que, al momento de hacer su labor, verificaron con la Fiscalía que no hubiera ningún caso abierto en esos cementerios, precisamente porque su labor, pactada en un contrato con Integral y EPM, no era hacer búsqueda de desaparecidos.

“Esto no podía ser para nosotros en esas circunstancias protocolos de cuerpos de personas desaparecidas porque si ese hubiese sido el caso, el que tiene que intervenir y exhumar es la Fiscalía, no nosotros. O sea, esos cuerpos no eran para nosotros, dentro de ese contexto, y esa es la situación compleja que está aquí en balance”, afirmó.

Ante las revelaciones los magistrados y el delegado del ministerio público, pidieron que con urgencia se pase un informe de esto a la Fiscalía para que investigue y también manifestaron la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga informe del tema.

