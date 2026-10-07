Envían a prisión a cinco señalados de ‘Los Polacos’ por millonarios hurtos en Boyacá

Cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Polacos’ fueron judicializados por su presunta participación en una serie de hurtos a residencias registrados desde noviembre de 2025 en Duitama y Sogamoso, Boyacá. De acuerdo con la Fiscalía, la estructura habría sustraído dinero y objetos de valor por cerca de 2.000 millones de pesos.

Los procesados fueron identificados como Maicol Giraldo Bejarano, Leonel Alexander Aguilar Espinel, Yesica Tatiana Molina Murillo, Luis Estiven Hernández Vargas y Juan Camilo Duque Rivero. Las capturas fueron realizadas por la Policía Nacional durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Sogamoso.

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La investigación comenzó a partir de las denuncias presentadas por cuatro ciudadanos y de las actividades de policía judicial desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación. Con esos elementos, las autoridades establecieron, según la investigación, que los señalados habrían participado en diferentes robos a viviendas.

La Fiscalía sostiene que los integrantes de la estructura seleccionaban previamente las residencias y verificaban que sus habitantes no se encontraran en el lugar. Mientras algunos presuntamente permanecían en los alrededores para alertar sobre la presencia de las autoridades, otros esperaban en vehículos que, al parecer, eran utilizados para facilitar la huida después de los robos.



Una vez comprobaban que las viviendas estaban desocupadas, los presuntos integrantes de la organización ingresaban a los inmuebles mediante diferentes mecanismos. Según la investigación, habrían utilizado paredes, techos, puertas y ventanas, además de forzar cerraduras para acceder a las residencias.

La Fiscalía señala que, mediante esta modalidad, ‘Los Polacos’ se habrían apropiado de dinero y objetos de valor por cerca de 2.000 millones de pesos. Los ingresos a las viviendas también habrían ocasionado daños considerables en los inmuebles.

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Con base en los elementos recopilados durante la investigación, una fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Ninguno de los señalados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Durante las audiencias, el juez de control de garantías determinó las medidas de aseguramiento que deberán cumplir los procesados. Maicol Giraldo Bejarano, Leonel Alexander Aguilar Espinel, Yesica Tatiana Molina Murillo y Luis Estiven Hernández Vargas fueron enviados a un establecimiento carcelario.

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En el caso de Juan Camilo Duque Rivero, el juez determinó que deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso penal.