Estos son los chats con los que Alberto Salcedo busca defenderse de Amaranta Hank en el juicio

La creadora de contenido para adultos Amaranta Hank denunció al cronista Alberto Salcedo por supuesto acto sexual violento en el 2020; denuncia que ya está terminando su juicio y el periodista está armando su defensa con una serie de chats, que conoció Blu Radio en primicia, en donde "se evidencia un continuo coqueteo mutuo".

Cabe recordar que en diálogo con El Espectador, Amaranta Hank denunció que en una cita que tuvieron el 7 de marzo de 2013 él la besó a la fuerza y pese que intentó alejarlo terminando en el apartamento de Salcedo en donde ocurrieron todos los hechos que posteriormente dio a conocer.

"Me invitó por unas cervezas a Usaquén y yo muy animada acepté. A mitad de camino me empujó contra la pared y empezó a besarme a la fuerza. Lo alejé, pero me tomó con fuerza con sus manos grandes e intentó meterme su lengua en la boca. Se alejó a los segundos cuando vio pasar un taxi y le sacó la mano para que nos llevara. En el camino no le mencioné nada sobre el beso, pero le dije al taxista que por favor lo dejara él en su casa y que siguiera conmigo de camino hasta la 58 donde yo vivía. Él me decía que me quedara en su casa, que me iba a enseñar películas, música, libros y que me iba a servir demasiado todo eso en mi carrera como periodista. Estaba por dentro asimilando a poco que si me iba, quizás iba a perder la oportunidad de aprender directamente de un maestro como él. Tampoco quería que se quejara de mí en la editorial ni con los demás escritores porque podía perder mi trabajo. Así que guardé silencio y lo seguí. Cuando entramos al apartamento, inmediatamente me tomó la fuerza por las manos”, denunció Hank en El Espectador.

Sin embargo, según Salcedo, dichas conversaciones que da a conocer dan muestra como Amaranta Hank le dice al cronista que lo espera con un vestido y tacones altos, además que hablan de una serie de besos que tuvieron y expresan una admiración.

Y es que Amarantha Hank ha comentado en repetidas ocasiones que se sintió vulnerada y con miedo porque no quería perder su trabajo, pues en ese momento era una estudiante de periodismo con sueños por cumplir, y que tenía miedo de perder su trabajo.

Mientras que Salcedo mencionó que todo fue consensuado, que nunca la obligó a nada. No obstante, es importante tener en cuenta que el cronista tiene otra denuncia por parte de Angie Castellanos, una mujer que dijo que él le tocó sin su consentimiento. Lo cierto es que en marzo del próximo año habrá nueva audiencia de juicio contra alberto Salcedo por el delito de acto sexual violento.

