Exsecretario jurídico de Palacio medió ante Fiscalía para recibir testimonio contra Yidis Medina

El exjefe de la Unidad de Investigación de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Fernando Márquez, confirmó ante un juez bajo juramento que el exsecretario jurídico de la Casa de Nariño Edmundo del Castillo le pidió que recibiera al sobrino de la excongresista Yidis Medina , Julio César Almanza, quien pretendía desvirtuar las denuncias de la Yidispolítica.

El testimonio forma parte de las pruebas que presentó la Fiscalía durante el juicio que se inició en contra del exsecretario jurídico de la Casa de Nariño durante el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe.

“En la llamada él (Edmundo del Castillo) lo que me dice es que hay una persona que está con él y que tiene una información muy delicada y que necesita que sea de conocimiento de las autoridades. Por eso él solicita que, como jefe de investigaciones. me ponga al tanto de recepcionarle la declaración y que disponga lo pertinente. Me dijo algo así como ustedes allá saben lo que tienen que hacer, yo lo que quiero es que lo escuchen”, indicó el exfuncionario.

De otro lado, el juez 56 penal del circuito de Bogotá escuchó testimonios, entre otros, del exparamilitar Salvatore Mancuso , quien desde una cárcel de Estados Unidos se ratificó en que el asesinado paramilitar conocido como alias ‘Job’, le había manifestado de la amistad que tenía con el exsecretario de prensa de Palacio César Mauricio Velásquez. Sin embargo, aseguró que no conoció directamente al exsecretario jurídico Edmundo del Castillo.

Durante la audiencia el fiscal del caso interrogó como testigo a la exfiscal Claudia Patricia Erazo, quien trabajó en la Unidad de Protección a Víctimas y desmintió al paramilitar Edwin Guzmán, que había asegurado que los magistrados Héctor Alarcón e Iván Velásquez le habían ofrecido prebendas a cambio de declarar contra el presidente Uribe.

En la diligencia el fiscal pidió al juez tener como prueba la declaración que rindió ante la Corte Suprema la exempleada de la Presidencia Ximena del Pilar Paternina de la Hoz, quien aseguró haber llevado unos discos compactos grabados con unas declaraciones a la revista Semana.

Sin embargo, la defensa de Edmundo del Castillo objetó esa prueba y el fiscal desistió. El juicio continuará el próximo viernes 18 de junio, donde se espera continuar con más testimonios de la defensa de los exsecretarios de Palacio.