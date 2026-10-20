Familia de menor asesinado por 6 mil pesos pide justicia ante riesgo de libertad de acusados

La madre de Juan José Correa Guerrero manifestó su preocupación ante la posibilidad de que queden en libertad dos de los procesados por el homicidio de su hijo, ocurrido el 12 de abril de 2025 en Soacha, Cundinamarca, tras un reclamo de 6.000 pesos por la venta de una mazamorra. La audiencia por vencimiento de términos fue programada para el miércoles 28 de octubre, en medio de las demoras que han impedido el avance del proceso judicial.

Los señalados son Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, quienes enfrentan cargos por la muerte del menor. La preocupación de la familia se centra en que todavía no se ha resuelto un recurso de apelación presentado por las defensas contra el decreto probatorio de la audiencia preparatoria, situación que, de acuerdo con el abogado representante de las víctimas, ha impedido continuar con el desarrollo del juicio oral.

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Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, explicó que la apelación fue interpuesta el 8 de octubre de 2025 y que, pese al tiempo transcurrido, aún no ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Cundinamarca. La falta de una decisión mantiene detenido el avance procesal y motivó la solicitud de audiencia por vencimiento de términos a favor de los dos acusados.

Andrea Guerrero, madre de Juan José, expresó que la espera ha sido dolorosa para su familia y pidió que el caso avance conforme a la ley. “Como madre, ha sido un proceso muy difícil y doloroso para nuestra familia, para mi hija, para mí. Lo único que pedimos es que se haga justicia, que se respeten sus derechos y que su situación sea revisada con imparcialidad y conforme a la ley”, manifestó.



La mujer insistió en que su petición no busca desconocer las garantías de los procesados, sino que las autoridades resuelvan oportunamente los asuntos pendientes. “No estamos pidiendo privilegios ni que se pase por encima de la ley. Pedimos que la ley se aplique y que se escuche esta voz de madre”, afirmó.

Guerrero hizo un llamado al Tribunal Superior de Cundinamarca para que se pronuncie sobre el recurso pendiente y explicó que, según su relato, el abogado ha realizado cuatro requerimientos para obtener una respuesta. “Han sido cuatro requerimientos que ha realizado el abogado, y de ellos nos han dicho, hay respuesta, sí se va a contestar, pero llevamos un año, un año y aún no ha pasado nada”, aseguró.

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La madre también señaló que la incertidumbre por la audiencia de vencimiento de términos ha afectado las esperanzas de la familia de obtener justicia. “Mi petición es que se garantice el debido proceso, que se respeten los términos establecidos por la ley, que las decisiones se tomen con responsabilidad, imparcialidad y humanidad”, expresó.